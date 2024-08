Kriminalität NRW-Innenminister stellt Plan gegen Messergewalt vor

Fast die Hälfte (47,9 Prozent) seien Kinder, Jugendliche und Heranwachsende gewesen. Straftaten mit Messern ereigneten sich im öffentlichen Raum überproportional häufig am Wochenende und in den späten Abendstunden. „Im Ergebnis: Der Durchschnitts-Messertäter ist jung, männlich und am Wochenende am späten Abend unterwegs“, sagte Reul.