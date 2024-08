Technischer Ausfall NRW-Justiz arbeitet wegen Stromausfall nur eingeschränkt

Probleme an einem Rechenzentrum schränken die Arbeit der Justiz in Nordrhein-Westfalen ein. Grund sei ein Stromausfall, der sich in der Nacht in Münster ereignet habe, sagte ein Sprecher des Oberlandesgerichts in Köln, zu dem der zentrale IT-Dienstleister der Justiz gehört. Dadurch sei das in Münster beheimatete zentrale Rechenzentrum der NRW-Justiz heruntergefahren worden. Experten prüften nun, ob es technische Schäden an den Servern gebe. „Das Problem ist, dass die Server wohl runtergefahren sind und man die jetzt nicht einfach wieder hochfahren kann, ohne die geprüft zu haben.“ Ziel sei aber, die Systeme schnellstmöglich zum Laufen zu bringen.