Anmietung : NRW: Keine Privatwohnungen als Flüchtlingsunterkunft

Blick auf ein Mehrfamilienhaus in der Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Düsseldorf Die nordrhein-westfälische Landesregierung plant nicht, die Landeskapazitäten für Geflüchtete durch Anmietung von Privatwohnungen auszuweiten. Das stellte Ministerialrätin Carola Holzberg am Freitag im Kommunalausschuss des Düsseldorfer Landtags klar.

Derzeit verfüge das Land NRW über 28.695 Aufnahmeplätze. In Kürze kämen weitere 1600 hinzu. Darüber hinaus seien knapp 10.000 Plätze in Prüfung. Auch wenn sich am Ende nicht alle aktivieren ließen, werde das zunächst angekündigte Ziel von 34.500 Plätzen deutlich übertroffen.