NRW-Klima : Mit 11,2 Grad im Schnitt war es 2022 sehr warm

Essen Das Jahr 2022 war zu warm. Im Schnitt waren es 11,2 Grad in NRW. Im Vergleich zum Jahr davor ein deutlicher Anstieg.

Das Wetterjahr 2022 war in Nordrhein-Westfalen zu warm. Nach vorläufigen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Freitag betrug die Durchschnittstemperatur 11,2 Grad und lag damit deutlich über dem Vorjahr 2021 (9,7) und dem langjährigen Mittel (Referenzwert) von 9,0 Grad. Der DWD spricht deshalb in seiner Mitteilung von Rekordwärme.

Auch die Sonne schien im abgelaufenen Jahr ungewöhnlich häufig: 2022 gab es in NRW 1984 Sonnenstunden nach 1440 im Vorjahreszeitraum. Hier fiel besonders der Monat März auf. In der zweiten Maihälfte gab es die ersten heißen Tage des Jahres und es folgte laut DWD ein erschreckend trockener Sommer und ein ungewöhnlich warmer Herbst. Bei der gemessenen Regenmenge gab es in NRW ein Minus. Der Jahresniederschlag ging von 875 auf 737 Liter pro Quadratmeter zurück. Allerdings war das Jahr 2021 geprägt durch den Starkregen im Juli mit der verheerenden Flutkatastrophe in Teilen des Landes.