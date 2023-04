460.000 Besucher erwartet Landesgartenschau in Höxter eröffnet

„Gartenschauen sind eine hervorragende Möglichkeit, um die Lebens- und Umweltqualität in Städten und Regionen dauerhaft zu verbessern. Sie leisten einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, zum Ausbau der grünen Infrastruktur und somit dem Schutz unseres Klimas“, sagte Wüst bei der Eröffnung laut Mitteilung. Gartenschauen schaffen, so der CDU-Politiker, dauerhafte Orte der Begegnung für alle Generationen. „Die diesjährige Landesgartenschau wird Ausgangspunkt einer neuen städtebaulichen und touristischen Entwicklung in Höxter und in der gesamten Region sein. Hier lässt sich Kultur, Natur und Geschichte an einem Ort erleben.“