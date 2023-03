Krisenhilfe : NRW-Landtag bekräftigt Solidarität mit der Ukraine

Düsseldorf Gut ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges hat der nordrhein-westfälische Landtag einstimmig seine Solidarität mit der Ukraine bekräftigt. Die Fraktionen von CDU, Grünen, SPD und FDP verurteilten am Mittwoch in einem gemeinsamen Antrag den russischen Krieg als „eklatanten Bruch des Völkerrechts“.

Die Botschaft des Tages müsse sein: „Wir haben Euch nicht vergessen“, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Die Gräueltaten der russischen Armee in der Ukraine müssten vor einem internationalen Gericht verhandelt werden. Das sei die Weltgemeinschaft den Opfern schuldig. Wüst erinnerte zum Weltfrauentag besonders an das Leid der Frauen in der Ukraine. Aber auch im Iran und in Afghanistan wollten die Frauen nichts anderes für sich in Anspruch nehmen als Menschenrechte.