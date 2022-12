Finanzen : NRW-Landtag beschließt Milliarden-Krisenrettungsschirm

Düsseldorf Kurz vor Weihnachten hat der NRW-Landtag den Rettungsschirm gegen die Folgen des Ukraine-Krieges aufgespannt. Der Weg dahin war holprig. Die Opposition sparte nicht mit Kritik.

Der nordrhein-westfälische Landtag hat einen schuldenfinanzierten Krisen-Rettungsschirm in Höhe von bis zu fünf Milliarden Euro beschlossen. Damit will die schwarz-grüne Regierungskoalition die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine abfedern. CDU und Grüne stimmten am Mittwoch in einer Sondersitzung des Parlaments mit ihrer Mehrheit für den Gesetzentwurf, SPD, FDP und AfD dagegen.