Landesregierung : NRW-Landtag diskutiert: Erdbeben-Opfer und Pandemie-Lehren

Eine Plenarsitzung im Landtag NRW. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild

Düsseldorf Die Solidarität mit den Erdbebenopfern in Syrien und in der Türkei sowie Lehren aus der Corona-Pandemie beschäftigen am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) den Düsseldorfer Landtag. Die SPD-Opposition fordert, dass Kitas und Schulen zur sogenannten kritischen Infrastruktur erklärt werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Krisenplan soll dafür sorgen, dass diese Einrichtungen so verstärkt werden, dass sie im Falle einer weiteren Pandemie ihrem Bildung- und Erziehungsauftrag besser gerecht werden können. Die SPD verlangt unter anderem, Rückstände bei der Digitalisierung aufzuholen sowie Kitas und Schulen üppiger mit Luftfiltern, Waschbecken, Masken und Tests auszustatten.

Bei einer Beratung im Schulausschuss des Landtags war der SPD-Antrag zuvor mehrheitlich durchgefallen. Zwar betonten alle Fraktionen, Schulschließungen müssten künftig auf jeden Fall verhindert werden. Aus Sicht der Regierungsfraktionen, CDU und Grüne, hat eine Experten-Anhörung aber keinen Mehrwert aufgezeigt, wenn Schulen als kritische Infrastrukturen deklariert werden.

Zu Beginn der Plenarsitzung stimmt der Landtag über einen gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, Grünen und FDP zur Solidarität mit den Erdbebenopfern in Syrien und in der Türkei ab. Die Landesregierung soll beauftragt werden, weitere Hilfsmöglichkeiten zu prüfen.

Am 6. Februar hatten zwei Beben der Stärke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei und den Nordwesten Syriens erschüttert. Insgesamt wurden bisher mehr als 50.000 Todesopfer gemeldet.

© dpa-infocom, dpa:230308-99-878866/2

(dpa)