Finanzen : NRW-Landtag will Milliarden-Krisenrettungsschirm beschließen

Düsseldorf Kurz vor Weihnachten will der NRW-Landtag den Rettungsschirm gegen die Folgen des Ukraine-Kriegs noch unter Dach und Fach bringen. Der Weg zu den Milliarden-Hilfen war mehr als holprig. Mehrmals musste die schwarz-grüne Regierungskoalition ihre Pläne über den Haufen werfen.

In einer Sondersitzung will der NRW-Landtag am Mittwoch (10.00 Uhr) ein schuldenfinanziertes „Sondervermögen Krisenbewältigung“ in Höhe von bis zu fünf Milliarden Euro beschließen. Damit will die schwarz-grüne Regierungskoalition die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine abfedern. Mit einer ersten Tranche über 1,6 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen sollen ab Anfang 2023 Hilfsmaßnahmen für Bedürftige und Unternehmen bezahlt werden. Den ursprünglichen Plan, noch in diesem Jahr mit den Hilfen zu starten, konnten CDU und Grüne nicht einhalten.