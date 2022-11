Finanzen : NRW-Landtag will Nachtragshaushalt beschließen

Düsseldorf Geld für die Angleichung der Lehrergehälter und mehr Mittel für Flüchtlinge - die schwarz-grüne NRW-Regierung löst mit ihrem Nachtragshaushalt erste Wahlversprechen ein. Der Opposition ist das nicht genug.

Mit den zusätzlichen Mitteln will die Regierung erste Versprechen aus dem schwarz-grünen Koalitionsvertrag einlösen. So wird mit dem Nachtrag Geld für den Einstieg in die gleiche Lehrereingangsbesoldung, Klimaschutz, Sicherheit, Hochwasserschutz und die Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen bereitgestellt. Allein für Geflüchtete aus der Ukraine will die Landesregierung noch im laufenden Jahr zusätzlich mehr als 570 Millionen Euro bereitstellen.