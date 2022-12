Kindesmissbrauch : NRW-Landtag will schnellere Entschädigung für Lügde-Opfer

Polizeiabsperrung steht auf einem Band der Polizei, welches auf dem Campingplatz angebracht ist. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Düsseldorf Die Opfer des hundertfachen sexuellen Missbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde sollen nach dem Willen der schwarz-grünen Regierungsfraktionen im Landtag schneller entschädigt werden. Eine Entschädigung bis zum Ende des ersten Quartals 2023 wäre „ein deutliches Zeichen für die Betroffenen, die unfassbares menschliches Leid erfahren haben“, heißt es in einem Antrag von CDU und Grünen, über den das Plenum am Donnerstag abstimmen sollte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Möglicherweise anspruchsberechtigt seien aktuell rund 40 Personen. Erst in ganz wenigen Fällen sei in NRW eine Entscheidung über Entschädigungsleistungen getroffen worden. Die Ansprüche können nach dem Opferentschädigungsgesetz geltend gemacht werden und werden durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) abgewickelt. Die individuelle Aufarbeitung der Sachverhalte sei aber sehr aufwändig, hieß es weiter. Grund sei unter anderem, dass die Akten der Staatsanwaltschaft täterorientiert seien und daher noch einmal mit Blick auf das Schicksal der Opfer aufbereitet werden müssten. In einigen Fällen seien zudem die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen bereits eingestellt worden. Die Verfahren zur Opferentschädigung müssten auf Basis der Erfahrungen im Fall Lügde verbessert werden, so CDU und Grüne.

In Lügde (Kreis Lippe) an der Grenze zu Niedersachsen waren über Jahre Kinder Opfer von schwerster sexueller Gewalt geworden. Das Landgericht Detmold verurteilte im September 2019 mehrere Täter zu hohen Haftstrafen mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Die SPD im Landtag forderte einen Sonderhilfefonds für die Opfer des Missbrauchskomplexes Lügde und ihre Familien, um jetzt eine schnelle Unterstützung zu ermöglichen. Außerdem solle eine Ombudsperson benannt werden, an die sich die Opfer und Familien wenden könnten.

© dpa-infocom, dpa:221208-99-829365/2

(dpa)