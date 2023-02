Finanzen : NRW legt zweites Krisenhilfspaket auf: 670 Millionen Euro

Düsseldorf Mit Milliarden-Summen puffert Nordrhein-Westfalen die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Menschen, Wirtschaft und Unternehmen ab. Besonders die Unterbringung der vielen Flüchtlinge belastet die Kommunen. Sie können jetzt auf weitere 400 Millionen Euro hoffen.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat ein zweites Hilfspaket in Höhe von diesmal 670 Millionen Euro zur Bewältigung der Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine auf den Weg gebracht. Davon fließen allein 390 Millionen Euro in die Unterstützung der Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen.

„Die Landesregierung tut alles dafür, die Kommunen bei diesem Kraftakt zu unterstützen“, teilte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag mit. „Mit knapp 400 Millionen Euro helfen wir ganz konkret da, wo es akut ist: bei der Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften.“ Wüst forderte zugleich erneut vom Bund, die Kommunen und Länder bei der Flüchtlingsunterbringung zu unterstützen.

53 Millionen Euro gehen in ein Investitionsprogramm Energie- und Wärmewende, um dauerhaft Strombezugskosten zu senken. Außerdem wird für verschiedene Flüchtlings- und Integrationsprojekte Geld bereit gestellt. Mit allein 49 Millionen Euro soll die Integration ukrainischer Kinder und Jugendlicher an NRW-Schulen gefördert werden. 100 Millionen Euro sind für die Steigerung der Energieeffizienz in Krankenhäusern eingeplant.