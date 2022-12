Verkauf in NRW-Netto-Filialen : Rückruf bei Schoko-Nikolaus wegen Salmonellen-Verdacht

Verkauf in NRW-Netto-Filialen

Schokoladenweihnachtsmännchen in einer Fabrik.

Cadolzburg Auch in Netto-Filialen in Nordrhein-Westfalen hat die Firma Hans Riegelein & Sohn einige ihrer Schoko-Nikoläuse vorsorglich zurückgerufen. Der Grund: Salmonellen-Verdacht.

Die Firma Hans Riegelein & Sohn ruft einen Weihnachtsmann aus Vollmilch-Schokolade zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Packungen mit der Chargennummer L-102293N und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.07.2023 mit Salmonellen belastet seien, teilte das Unternehmen im mittelfränkischen Cadolzburg mit. Ein Verzehr des Weihnachtsmannes „Santa Claus in town“ könne zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

Der Rückruf erfolge somit aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes. Der genannte Nikolaus aus 200 Gramm Schokolade sei in Filialen von Netto Marken-Discount in Teilen von Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft worden. Kundinnen und Kunden bekämen auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Läden das Geld zurück.