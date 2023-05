Festsaison NRW-Schausteller kämpfen mit Personalmangel

Vor dem Sommer suchen die Schausteller in Nordrhein-Westfalen dringend Personal für Volksfeste. „Wir haben große Probleme, Mitarbeiter zu bekommen“, sagte Albert Ritter, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Schaustellerverbände in NRW, der Deutschen Presse-Agentur. Es sei zunehmend schwieriger, Kräfte für die Arbeit auf den Festplätzen zu gewinnen. Nach der Pandemie habe sich die Situation zusätzlich verschärft. „Jeder möchte gern feiern, aber auf der anderen Seite der Theke oder am Toilettenwagen möchte niemand stehen“, sagte Ritter. „Da erleben wir ähnliche Probleme wie auch anderswo in der Gastronomie.“