Datenleck NRW-Schulministerium schaltet wegen Sicherheitspannen Bildungsserver ab

Der IT-Experte und Hacker Carl Fabian Lüpke vom Chaos Computer Club (CCC) sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“, er habe das Leck bereits am 19. April, entdeckt und noch am selben Abend mündlich der Notfallstelle Cert des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gemeldet. Am nächsten Tag habe er die Meldung auch schriftlich eingereicht. Daraufhin sei die Sicherheitslücke geschlossen worden. Zuvor sei es möglich gewesen, Nutzerkonten vollständig zu übernehmen und deren Daten und genutzte Dokumente einzusehen. Lüpke äußerte sich auch entsprechend über Twitter. Ein Sprecher des BSI bestätigte den Vorgang der Zeitung.