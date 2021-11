Vertrag mit Anbieter läuft aus : NRW-Schulministerium fordert Schulen auf, Corona-Tests für Januar zu bunkern

Weiterführende Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen für Januar vorsichtshalber Vorräte an Corona-Schnelltests anlegen. Dazu fordert das NRW-Schulministerium auf. Hintergrund: Der Vertrag mit dem Lieferanten läuft aus.

Die weiterführenden Schulen in NRW sollen für Januar vorsichtshalber Vorräte an Corona-Schnelltests anlegen. Das hat das Schulministerium in einer Mail an alle Einrichtungen angekündigt. Hintergrund: Der aktuelle Vertrag mit dem Lieferanten läuft zum Jahresende aus und man brauche zur Sicherheit einen Puffer.