NRW-Sonntagsfrage : SPD stärkste Kraft in NRW - Grüne verlieren deutlich

SPD stärkste Kraft in NRW - Grüne verlieren deutlich

Wäre am Sonntag Landtagswahl in NRW, würde es für eine rot-grüne Regierungsmehrheit reichen. Die aktuelle schwarz-gelbe Landesregierung hingegen käme auf keine Mehrheit. Foto: Oliver Berg

Exklusiv Bonn Ein knappes halbes Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen käme die schwarz-gelbe Landesregierung auf keine Mehrheit mehr. Stattdessen würde es für Rot-Grün reichen. Doch während es für die SPD bergauf geht, zeigt der Trend der Grünen abwärts.

Rund einen Monat nach der Bundestagswahl hat die SPD auch in NRW weiter an Zustimmung gewonnen und würde aktuell als stärkste Kraft in den Landtag einziehen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion.