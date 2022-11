Haushalt : NRW spannt Milliarden-Sicherheitsschirm für Stadtwerke auf

Düsseldorf Die NRW-Regierung reagiert auf die Energiekrise und spannt einen Rettungsschirm in Höhe von fünf Milliarden Euro für die Stadtwerke. In der Begründung spielen auch kommunale Energieversorger eine Rolle.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will mit einem Schutzschirm in Höhe von fünf Milliarden Euro die Liquidität der Stadtwerke in der Energiekrise absichern. Die schwarz-grünen Regierungsfraktionen legten am Donnerstag einen entsprechenden Änderungsantrag für den Nachtragshaushalt 2022 vor.