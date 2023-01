Landtag : NRW-SPD arbeitet in Vorstandsklausur Wahlniederlage auf

NRW-SPD arbeitet in Vorstandsklausur Wahlniederlage auf

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

Düsseldorf Die SPD in Nordrhein-Westfalen arbeitet noch einmal ihr Wahldebakel von Mai auf. In einer Vorstandsklausur könnte es auch um Personalien gehen.

Achteinhalb Monate nach der Landtagswahl will die nordrhein-westfälische SPD am Samstag ihre Wahlschlappe in einer Vorstandsklausur aufarbeiten. Gegen Mittag (12.00 Uhr) wollen der Landesvorsitzende Thomas Kutschaty und Generalsekretärin Nadja Lüders erste Ergebnisse vorstellen.