Landtag : NRW-Spitzen versichern neuem Ukraine-Botschafter Solidarität

Düsseldorf Bei einem Besuch des neuen ukrainischen Botschafters Oleksii Makeiev in Nordrhein-Westfalen haben Landtag und Landesregierung ihre Freundschaft zur Ukraine unterstrichen. „Die Beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und der Ukraine sind durch den russischen Angriffskrieg noch stärker geworden“, sagte Landtagspräsident André Kuper am Montag beim Antrittsbesuch des Botschafters im Düsseldorfer Landtag.

Wie der Landtag mitteilte, tauschten sich beide Politiker über die aktuelle Situation in der Ukraine aus. Außerdem sei die geplante Regionalpartnerschaft zwischen NRW und der Ukraine thematisiert worden. Makeiev trug sich in das Gästebuch des Landtags ein - wie schon zuvor in das Goldene Buch der Stadt Düsseldorf. Auch Köln stand am Montagabend auf seinem Besuchsprogramm.