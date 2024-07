Stauprognose Start der Sommerferien in NRW sorgt für volle Straßen und Züge

Wenn heute rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in NRW in die Sommerferien starten, kann es vielerorts zu Wartezeiten kommen. Besonders auf Autobahnen und Schienen wird am Wochenende mit reichlich Verkehr gerechnet. Vor allem am Nachmittag müssen Berufspendler und Urlauber dem ADAC zufolge Geduld aufbringen.