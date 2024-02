Kümmert sich um trauernde Kinder Witwe von Germanwings-Pilot erhält NRW-Verdienstorden

Der Kapitän hinterließ seine Ehefrau Annika, seine Tochter Emilia und seinen Sohn Moritz. Zunächst habe die Familie selbst umfassende Trauerbegleitung in Anspruch genommen, berichtete Wüst bei der Auszeichnung in Anwesenheit aller drei Hinterbliebenen. Dann habe Annika Sondenheimer aber den Entschluss gefasst, die Hilfe, die sie in dieser Lebenskrise erhalten habe, an Kinder mit ähnlichen Lebenserfahrungen weiterzugeben. Die Düsseldorferin habe sich zur Trauerbegleiterin ausbilden lassen und 2017 eine Stiftung mit dem Namen ihres Mannes gegründet.