Nach tödlicher Messerattacke in Solingen NRW verschärft Regeln zur Rückführung Ausreisepflichtiger

Bei dem Anschlag hatte ein Mann auf einem Stadtfest in Solingen in der vorletzten Woche drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt. Mutmaßlicher Täter ist der 26-jährige Syrer Issa Al H., der in Untersuchungshaft sitzt. Er war Ende 2022 über Bulgarien nach Deutschland gekommen und hätte nach den sogenannten Dublin-Asylregeln eigentlich nach Bulgarien zurückgebracht werden müssen. Dies geschah jedoch nicht, weil der Mann am vorgesehenen Tag im Juni 2023 nicht in der Paderborner Landeseinrichtung angetroffen wurde.