Infektionslage : NRW warnt vor schnellem Aus für Corona-Maßnahmen

Thomas Kutschaty (SPD), Vorsitzender der SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, am 07.12.2022. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Düsseldorf Der bekannte Virologe Christian Drosten hat die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Nun werden Rufe nach einem schnellen Ende aller Corona-Maßnahmen laut. Nordrhein-Westfalen tritt auf die Bremse.

Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat vor einem schnellen Ende der Corona-Schutzmaßnahmen gewarnt. Aktuell berichteten viele Bereiche des Gesundheitssystems von einer erheblichen Be- oder Überlastung, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Daran habe auch Corona einen Anteil, denn die Zahl der mit dem Virus infizierten Menschen in den Krankenhäusern liege derzeit bei etwa 5300 Patienten. Sonst liege diese Zahl „deutlich niedriger“, hieß es weiter.