Rhein in NRW Wasserschutzpolizei stoppt betrunkenen Schiffsführer

Die Wasserschutzpolizei hat auf dem Rhein bei Kalkar einen alkoholisierten Schiffsführer aus dem Verkehr gezogen. Zuvor war den Beamten die Fahrweise des 50-Jährigen aufgefallen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Kontrolle an Bord habe der Kapitän nach Alkohol gerochen. Laut den ausgelesenen Bewegungsdaten hatte das Tankmotorschiff zuvor eine Steinschüttung am Ufer touchiert.