Schießen oder nicht schießen? Wie Bonn und die anderen NRW-Städte gegen Wildgänse vorgehen

In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen sind sie seit Jahren ein großes Ärgernis: Wildgänse, die Parks, Freizeitanlagen und Spielplätze bevölkern und vollkoten. Und scheinbar breiten sich die Tiere von Jahr zu Jahr weiter aus. So scheint es auch an einem der bekanntesten Seen des Landes, dem Aasee in Münster, zu sein. Dort will die Stadt nun gegen die Gänse vorgehen.