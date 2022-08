Forstwirtschaft : NRW will Wälder besser vor Bränden schützen

Ein Schild mit der Aufschrift «Schütz den Wald vor Brandgefahr» hängt in einem Wald an einem Waldweg. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Wermelskirchen In der Sächsischen Schweiz und im Berliner Grunewald kämpft die Feuerwehr mit verheerenden Bränden. Nordrhein-Westfalen will seine Wälder jetzt besser vor solchen Großbränden schützen.

Mit Kameras, Schneisen und Löschteichen will Nordrhein-Westfalen seine Wälder künftig besser vor Bränden schützen. Die Landesregierung legte am Dienstag ein 60-seitiges Konzept zur Waldbrandvorbeugung und -bekämpfung vor. Es soll die Grundlage für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Forstverwaltung und Feuerwehren bilden.

Das derzeitige Feuer im Berliner Grunewald sei ebenso beunruhigend wie der große Brand in der Sächsischen Schweiz, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Wermelskirchen im Bergischen Land. Auch NRW müsse sich auf solche Situationen vorbereiten. „Man sollte nie in dieser Zeit sagen „Das geht nicht, das gibt's nicht““, sagte Reul der Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt alles, und alles ist vorstellbar. Wir haben auch Wälder, die anfällig sind. Wir haben auch heiße Gegenden und große Hitzewellen, und insofern: Natürlich ist das auch bei uns vorstellbar, und deshalb muss man sich bestmöglich vorbereiten.“