Fußball : Nürnberg verlässt Abstiegsplätze: „Besseres Gefühl“

Nürnberg Im letzten Spiel des Jahres beendet der 1. FC Nürnberg seine Sieglosserie. Kwadwo Duah trifft doppelt und lässt den „Club“ im Tabellenmittelfeld überwintern. Der Kapitän stellt eine klare Forderung.

Der 1. FC Nürnberg überwintert dank Kwadwo Duah nicht auf einem Abstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Franken beendeten am Sonntag ihre Sieglosserie und gewannen mit 2:1 (1:0) gegen den SC Paderborn. Der Schweizer Stürmer traf vor 25 527 Zuschauern mit seinem Doppelpack erstmals in einem Pflichtspiel im Max-Morlock-Stadion (36./55. Minute). „Es war ein gelungener Nachmittag, eine gute Leistung und ein verdienter Sieg. Ich bin froh und glücklich über die drei Punkte“, sagte Trainer Markus Weinzierl.

Beim Klang der Vereinshymne verabschiedeten sich die FCN-Profis glücklich von ihren Fans. Das positive Gefühl soll in der WM-Pause in der Vorbereitung auf die Rückrunde helfen. „Wir gehen jetzt natürlich mit einem bisschen besseren Gefühl in die Pause“, sagte Duah, der seinen ersten Doppelpack in der 2. Liga bejubelte. „Wir wissen natürlich, dass wir eine Schippe drauflegen müssen in der Rückrunde, um mehr Spiele zu gewinnen.“