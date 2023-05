2. Bundesliga Nur Remis im „geilen Spiel“: HSV-Hoffnungen schwinden

Die Hoffnungen des Hamburger SV auf den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga schwinden. Trotz zweimaliger Führung reichte es am Freitagabend gegen den SC Paderborn nur zu einem am Ende gerechten 2:2 (1:1). Durch das Remis des Zweitliga-Dritten kann Tabellenführer Darmstadt 98 mit einem Sieg gegen den HSV-Stadtrivalen FC St. Pauli am Samstagabend den Aufstieg drei Spieltage vor dem Saisonende perfekt machen.