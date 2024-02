Prozess Oberarzt für Tod eines Neugeborenen verurteilt

Ein Oberarzt ist für den Tod eines Babys in einem Neusser Krankenhaus schuldig gesprochen worden. Das Landgericht in Düsseldorf verurteilte den 58-Jährigen am Mittwoch wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu zehn Monaten Haft auf Bewährung. Außerdem muss er 5000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.