Festspiele : Oberhausener Kurzfilmtage beleuchten junges Genre Machinima

Oberhausen Die 69. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen präsentieren in diesem Jahr einen Überblick über ein junges Genre: Machinima. Bei dieser Kunst werden die animierten Filme mit Hilfe einer virtuellen Echtzeit-3D-Umgebung produziert.

Vladimir Nadein und Dmitry Frolov haben das Thema unter dem Titel „Against Gravity. The Art of Machinima Kunst. Animation. Gaming“, zusammengestellt. Zum Programm gehören Kurzfilme, eine Podiumsdiskussion und Live-Präsentation. Nadein ist ein 1993 in Moskau geborener Künstler und Filmproduzent, der in Taiwan lebt. Frolow wurde 1988 in Kaliningrad geboren, lebt und arbeitet in Iszmir in der Türkei.