Extremismus Objekte in NRW bei Razzia gegen Reichsbürger durchsucht

Bei einer bundesweiten Razzia gegen mutmaßliche „Reichsbürger“ haben Fahnder am Donnerstag auch zwei Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Dabei handele es sich um jeweils eine Wohnung in Dorsten (Kreis Recklinghausen) und im sauerländischen Iserlohn, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums. Die Maßnahmen richteten sich gegen zwei Personen. Es sei niemand festgenommen worden.