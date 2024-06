Fußball Oh nein: Orakel Tapir Theo tippt auf Schottland

Kurzes Zögern, dann zielstrebige Schritte in Richtung Schottland-Flagge: Flachlandtapir Theo hat am Donnerstag einen Tag vor der Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft im Zoo in Münster auf einen Sieg von Deutschlandgegner Schottland getippt. Zum Orakeln hat das rund sechs Jahre alte Tier, laut Pfleger im besten Fußballeralter, die Wahl zwischen drei in der Hälfte aufgeschnittenen Fußbällen. Darin platziert ist leckeres Futter. „Jeweils das gleiche“, erklärt Zoosprecher Jan Ruch, „damit der Tapir nicht beeinflusst wird.“ In der Mitte liegt beim Orakeln jeweils der Ball für ein Unentschieden, links der Ball für einen Sieg der deutschen Nationalmannschaft und rechts der Ball des Gegners - jeweils markiert mit den Flaggen der Länder.