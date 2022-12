Polizeieinsatz : Oldtimer-Corvette aus Düsseldorfer Tiefgarage gestohlen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Düsseldorf Ein 65 Jahre alter Oldtimer, eine rote Corvette C 1, ist in Düsseldorf aus einer Tiefgarage gestohlen worden. Der Sportwagen sei im Stadtteil Kaiserswerth irgendwann in der ersten Dezemberhälfte verschwunden, teilte die Polizei am Freitag mit.



Sein Wert dürfte je nach Zustand im sechsstelligen Bereich liegen. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter und den Verbleib des auffälligen und seltenen Cabrios mit Weißwandreifen und cremefarbenem Verdeck.

© dpa-infocom, dpa:221230-99-56589/2

(dpa)