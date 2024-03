Prozess Oli Pocher geohrfeigt: Fat Comedy zu Geldstrafe verurteilt

Fat Comedy entschuldigte sich im Prozess „von Herzen“ bei Pocher. Er habe mit damals 22 Jahren einen „riesengroßen Fehler“ begangen, den er bereue. Das gelte für die Ohrfeige selbst und auch für das Video von der Tat, das ein Freund für ihn damals angefertigt habe - und für weitere Postings, die er dazu über Social Media verbreitet habe, schilderte der Angeklagte in einer Erklärung, die sein Strafverteidiger vortrug. Er habe Pocher eigentlich nur eine „verbale Ansage“ machen wollen, dann sei aber doch Wut in ihm hochgekommen, und er habe zu dem Schlag ausgeholt. Dass der so kräftig ausgefallen sei, „tut mir wirklich wahnsinnig leid“.