Fernsehen Oliver und Amira Pocher haben sich getrennt

Auf dem selben Kanal hatten der Comedian („Die Oliver Pocher Show“) und die Moderatorin („My Mom, Your Dad“) schon Ende Juni über ihre Eheprobleme gesprochen. Nun sei es an der Zeit, die Leute aufzuklären, sagte Amira Pocher am Ende der am Donnerstag veröffentlichten Folge. „Wir dachten uns, dass wir das hier auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können“, so die 30-Jährige weiter. „Wir sind getrennt“, fügte sie hinzu. „Ja, das war's.“.