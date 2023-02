Straftaten : Opferschutzbeauftragte: „Opfer sind nicht nur Beweismittel“

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens erste Opferschutzbeauftragte hat der Justiz Defizite im Umgang mit Kriminalitätsopfern attestiert. „Opfer sind nicht nur Beweismittel“, sagte Elisabeth Auchter-Mainz, die ihr Amt zum Monatswechsel an die frühere niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza abgibt.

So habe in einem Fall ein Opfer davon berichtet, wie schlecht es ihm seit der Tat gehe. Vom Staatsanwalt habe es aber nur zu hören bekommen: „Wir sind hier keine Therapiestunde“. „Das geht nicht“, sagte Auchter-Mainz am Montag in der Staatskanzlei in Düsseldorf.