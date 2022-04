Flutkatastrophe in NRW : Opposition zum Hochwasser: Versagen, Verzögern, Täuschen

Lehren aus der Flut : Was im Katastrophenschutz in NRW besser werden soll Die Flutkatastrophe im Sommer vergangenen Jahres hat Mängel im Katastrophenschutz offenbart. Ein 15-Punkte-Plan soll den Schutz in NRW im Notfall verbessern. Warum Sirenen künftig anders heulen sollen und die Bevölkerung mehr Eigenverantwortung übernehmen soll.