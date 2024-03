NRW Großer Osterreiseverkehr zum Ferienstart erwartet

Für 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen haben am Freitag die Osterferien begonnen. Damit startete für viele Menschen auch die Reise in den Urlaub. Bereits ab dem Mittag bildeten sich auf den Autobahnen erste Staus, vor allem auf der Autobahn 3. In Fahrtrichtung Süden kam es zwischen Mettmann und Solingen zu 15 Kilometern Stau. Auf der Gegenseite in Richtung Norden waren es bei Köln zwischenzeitlich 10 Kilometer. Im Ruhrgebiet kam es vor allem auf der Autobahn 40 zwischen Bochum und Essen zu längeren Staus.