Verdi Osterferien: Keine Streiks bei Bus und Bahn im Nahverkehr

Im Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr Nordrhein-Westfalens soll in den Osterferien nicht gestreikt werden. Die angekündigte Urabstimmung über unbefristete Streiks werde am 19. März eingeleitet und bis zum 9. April dauern, sagte Verdi-Nahverkehrsexperte Peter Büddicker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Zuvor hatten die „Neue Westfälische“ und die „Rheinische Post“ über die Planungen berichtet.