Demonstrationen Ostermärsche fordern Frieden und Energiewende

In Nordrhein-Westfalen werden an den Ostertagen insgesamt mehrere Tausend Menschen zu Friedensdemonstrationen erwartet. Das zentrale Thema ist der Ukrainekrieg. In Nordrhein-Westfalen sind nach einer Übersicht des Netzwerks Friedenskooperative in Bonn mindestens 16 Veranstaltungen zwischen Bielefeld und Düren geplant.