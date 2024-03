Gesellschaft Ostermärsche im Zeichen von Ukraine- und Gaza-Krieg

Laut einer vorläufigen Übersicht der Friedenskooperative gingen in ganz Deutschland mehr als 10.000 Menschen für Frieden und Abrüstung auf die Straßen. Die größten Märsche gab es demnach in Berlin mit rund 3500 Teilnehmern, in Stuttgart mit etwa 2000 und in Bremen mit rund 1000 Menschen. In Köln hätten sich etwa 700 Menschen beteiligt und in München 500. Diese Zahlen deckten sich größtenteils mit denen der Polizei, die etwa in Berlin von rund 3500 und in Bremen von rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sprach.