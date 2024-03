Fußball Otto Addo verlässt BVB und wird Nationaltrainer Ghanas

Otto Addo verlässt Borussia Dortmund im Sommer und wird Fußball-Nationaltrainer in Ghana. Der 48-Jährige hatte den BVB, bei dem er sich um die Talente kümmert, um die Auflösung seines Vertrags gebeten. „Wir haben ihn schon in der Vergangenheit dabei unterstützt, für sein Land arbeiten zu können und die Chance auf den Posten des Cheftrainers möchten wir ihm auf keinen Fall verbauen“, sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl laut Vereinsmitteilung vom Freitag. „Wir werden in Otto einen hervorragenden Trainer und tollen Menschen verlieren.“