2. Bundesliga Paderborner Coach Kwasniok: "Wie im Amateurfußball"

Für den Paderborner Trainer Lukas Kwasniok macht der Trainerwechsel beim FC Schalke 04 die Vorbereitung seiner Mannschaft auf das bevorstehende Duell der beiden Clubs in der 2. Fußball-Bundesliga schwieriger. "Das erinnert mich an wenig an meine Zeit im Amateurfußball", sagte Kwasniok am Donnerstag. Er erkärte: "Du warst ja da immer wieder darauf bedacht, auf dich selbst zu schauen, den Fokus auf dich zu richten und weniger auf den Gegner, weil du einfach nicht wusstest, was auf dich zukommt."