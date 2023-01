Verkehr : Paraffin verloren: A7 über 50 Kilometern gesperrt

Göttingen Trotz deutlicher Plusgrade wird die Autobahn 7 bei Göttingen in der Nacht zu Montag plötzlich spiegelglatt. Ein Fahrzeug hat Paraffin verloren. Die Autobahn ist auf deutlich mehr als 50 Kilometern Länge gesperrt.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat auf der Autobahn 7 bei Göttingen Paraffin verloren - und eine Sperrung in Richtung Süden verursacht. Ab der Anschlussstelle Lutterberg werde die Trasse aktuell auf einer Länge von rund 60 Kilometern von den wachsartigen Verschmutzungen befreit, teilte Via Niedersachsen am Montagabend mit. Noch am Abend soll ein erstes Teilstück bei Lutterberg wieder freigegeben werden, wie es hieß. Je nach Reinigungsfortschritt müsse damit gerechnet werden, dass die Strecke erst am Dienstagabend wieder vollständig frei ist.