Champions Leage Paris mit Zuversicht gegen den BVB: „Werden gewinnen“

Paris Saint-Germain geht trotz ungünstiger Ausgangslage mit Zuversicht in das Endspiel um den Gruppensieg in der Champions League gegen Borussia Dortmund. „Große Vereine spielen jeden Monat große Matches. Wer den Druck nicht mag, darf nicht bei einem großen Verein unterschreiben. Wir können das Spiel morgen gewinnen und wir werden das Spiel morgen gewinnen“, sagte Trainer Luis Enrique vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim drei Punkte besseren Tabellenführer aus Dortmund. „Solche Spiele sind eigentlich die einfachsten, weil man niemanden motivieren muss.“