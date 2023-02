Brauchtum : Parteien vor Publikum mit Prominenz am Aschermittwoch

Düsseldorf Nach einer coronabedingten zweijährigen Zwangspause laden die großen Parteien in Nordrhein-Westfalen erstmals wieder zum politischen Aschermittwoch mit großem Publikum. Den Auftakt machen heute in Köln die Grünen mit zwei Vorsitzenden der Landes- und der Bundespartei: Tim Achtermeyer und Omid Nouripour.

Auch die SPD hat bundespolitische Prominenz am Start: Parteichef Lars Klingbeil will gemeinsam mit dem nordrhein-westfälischen Oppositionsführer Thomas Kutschaty traditionell das Waldrestaurant Freischütz in Schwerte (18.00 Uhr) als Bühne für Sticheleien gegen die politische Konkurrenz nutzen. Zeitgleich geht in einer Schützenhalle im sauerländischen Lennestadt Ministerpräsident und Landesparteichef Hendrik Wüst für die CDU in den - ebenfalls seit vielen Jahren dafür genutzten - Ring.