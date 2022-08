Parteipolitik : Parteikreise: Höne bewirbt sich als neuer FDP-Chef in NRW

Henning Höne (FDP) schaut in die Kamera.

Düsseldorf Henning Höne will sich als neuer Chef der FDP in Nordrhein-Westfalen bewerben. Am Donnerstag hatte der Noch-Vorsitzende Joachim Stamp angekündigt, nicht wieder antreten zu wollen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Henning Höne will sich als neuer Chef der FDP in Nordrhein-Westfalen bewerben und den Noch-Vorsitzenden Joachim Stamp beerben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Höne selbst hat als Mitglied des Landesvorstands für Freitagmittag kurzfristig zu einer Pressekonferenz eingeladen.

Thema laut Einladung: „Zur Zukunft der Freien Demokraten NRW und aktuelle politische Lage“. Es wird davon ausgegangen, dass Höne bei der Pressekonferenz seine Ambitionen auf den Parteivorsitz öffentlich machen wird. Er hatte nach dpa-Informationen am Donnerstagabend bei einer Sitzung des Parteivorstands seine Kandidatur angekündigt.

Stamp hatte am Donnerstag die FDP-Mitglieder im Land per Email informiert, dass er im kommenden Januar bei der Neuwahl des Landesvorstandes nicht zur Wiederwahl antreten werde. Der 52-Jährige ist seit 2017 Landesvorsitzender der NRW-FDP und war Spitzenkandidat für die Landtagswahl, bei der seine Partei im Mai ihr Ergebnis auf 5,9 Prozent halbiert hatte (2017: 12,6 Prozent). Damit konnte die schwarz-gelbe Koalition nicht weiterregieren.

Höne ist seit diesem Jahr bereits Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag. In Parteikreisen wird es als sinnvoll angesehen, dass Fraktions- und Parteivorsitz in einer Hand liegen.

© dpa-infocom, dpa:220826-99-522476/2

(dpa)