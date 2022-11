Parteien : Paul Ziemiak wird neuer Generalsekretär der CDU in NRW

Paul Ziemiak im Konrad-Adenauer-Haus. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Düsseldorf Paul Ziemiak wird neuer Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen. Der Landesvorstand unterstützte bei einer Sitzung am Montagabend in Düsseldorf einen entsprechenden Vorschlag des Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Hendrik Wüst.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zuvor hatte die „Rheinische Post“ darüber berichtet.

Der frühere Generalsekretär der Bundes-CDU soll seine neue Arbeit als Generalsekretär demnach sofort kommissarisch aufnehmen. Zur offiziellen Ernennung braucht es aber noch einen Parteitagsbeschluss. Ein solcher findet erst kommendes Jahr statt.

Der 37-jährige Ziemiak war von 2014 bis 2018 Bundesvorsitzender der Jungen Union und von 2018 bis Januar 2022 Generalsekretär der CDU. In NRW tritt er nun die Nachfolge von Josef Hovenjürgen an, der nach seiner Ernennung zum Parlamentarischen Staatssekretär im Juni das Amt aufgegeben hatte.

© dpa-infocom, dpa:221107-99-422747/3

(dpa)