Bundesliga Pawlak leitet erstes Kölner Training

Der 1. FC Köln startet ohne neuen Cheftrainer in das Jahr 2024. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, wird André Pawlak das erste Training am 2. Januar leiten. Der 52-Jährige war neben René Wagner und Kevin McKenna einer von drei Co-Trainern unter Steffen Baumgart, von dem sich der Tabellenvorletzte am 21. Dezember getrennt hatte. Die Übergangslösung mit Pawlak verschafft mehr Zeit bei der Suche nach einem neuen Chefcoach. Vor der Einheit (14.00 Uhr) will sich Sport-Geschäftsführer Christian Keller zum Stand der Dinge äußern. Für den FC beginnt das neue Fußball-Jahr mit der Partie gegen den 1. FC Heidenheim am 13. Januar.